Дерипаска опроверг требование иммунитета от США в обмен на секретные данные

Российский бизнесмен Олег Дерипаска опроверг утверждения о просьбе иммунитета для передачи конгрессу США «данных о вмешательстве» РФ в американские выборы. Он заявил, что готов дать в Конгрессе США показания о невмешательстве России в американские выборы, и не требует иммунитет за участие в разбирательстве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление холдинга Дерипаски «Базовый элемент».

«Статья, опубликованная в газете New York Times 27 мая под заголовком «Россиянин добивается иммунитета, чтобы помочь в слушаниях Конгресса» (Russian Seeks Immunity to Help Congress Panels), лишь в некоторых моментах является верной, а по сути своей - ложной и вводящей в заблуждение. Единственной правдой в данной статье является тот факт, что я действительно хочу помочь демократически избранным комитетам Конгресса США, действующим от лица американского народа, установить истину», - цитирует слова Дерипаски «Интерфакс».

Накануне газета New York Times со ссылкой анонимные источники сообщила, что Олег Дерипаска предлагал сотрудничество комитетам Конгресса США, расследующим влияние России на американские президентские выборы. По информации издания, предложение было отклонено, так как одним из главных условий дачи показаний стало предоставление бизнесмену полного иммунитета.