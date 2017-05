В Манчестере задержаны очередные подозреваемые в причастности к теракту

Полиция Манчестера задержала в ходе антитеррористического рейда еще двоих подозреваемых в причастности к организации теракта на «Манчестер Арене» 22 мая, сообщается в твиттере ведомства.

Ранее, 28 мая, стало известно, что полицейские обнаружили на улице города подозрительный предмет и провели контролируемый взрыв. Тогда же был задержан 14-й подозреваемый в причастности к теракту.

На данные момент число задержанных составляет 16 человек, при этом двоих отпустили без предъявления обвинений.

LATEST UPDATE: Search now underway in Whalley Range in connection with Manchester Arena attack pic.twitter.com/w5Z3OMPTxz