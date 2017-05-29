ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным с 2022 года

Иностранный язык с 2022 года станет обязательным предметом Единого государственного экзамена, сообщила министр образования и науки Ольга Васильева. С 2020 года это предложение начнут тестировать в пилотных регионах, передает РБК.

«В 2022 году сдача ЕГЭ по иностранному языку станет обязательной. А с 2020 года она пойдет у нас в штатном режиме по нескольким регионам как пилот», — сказала министр в рамках заседания Ситуационно-информационного центра (СИЦ) .

Таким образом, иностранный язык в 2022 году станет четвертым обязательным предметом для аттестации. Ранее Васильева сообщила, что история станет обязательным предметом ЕГЭ с 2020 года. Сейчас обязательными предметами ЕГЭ являются только русский язык и математика.

29 мая в России прошли экзамены по географии и информатике. Географию решили сдавать 21,5 тысяч выпускников, информатику — 65,5 тысяч. По словам Васильевой, внештатная ситуация наблюдается только в поселке Зеленогорский Ставропольского края, где из-за плохих погодных условий 42 выпускника не смогли сдать экзамен. Для них ЕГЭ перенесут на резервный день. «Все остальное идет так, как должно было идти», — заключила она.