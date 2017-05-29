Путин прибыл во Францию по приглашению Макрона

Президент России Владимир Путин прибыл во Францию с визитом по приглашению президента Французской Республики Эммануэля Макрона, сообщается на сайте Кремля.

На повестке дня переговоров – состояние и перспективы развития российско-французских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Президенты также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, прежде всего по координации усилий в борьбе с терроризмом и урегулированию кризисов в Сирии и на Украине.

Кроме того главы государств примут участие в открытии выставки во дворце Большой Трианон замка Версаль, посвященной 300-летию поездки Петра I во Францию и установления дипломатических отношений между двумя странами.

Ранее информированные источники в Париже и Москве сообщили, что 29 мая состоится незапланированный визит во Францию президента России Владимира Путина. Предполагалось, что визит даст российскому лидеру возможность лично познакомиться с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном. Открытие в Версале выставки, посвященной Петру Первому, явилось формальным поводом для визита Путина во Францию.