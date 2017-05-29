Ураган в Москве стал самым смертоносным за последнюю сотню лет

Ураган 29 мая в Москве стал самым смертоносным за последние сто лет, сообщает «Интерфакс». По последним данным, в результате урагана в столице погибло не менее 11 человек. Также известно о двух жертвах в Подмосковье.

В департаменте здравоохранения Москвы подтвердили гибель 11 человек. Еще 50 пострадавших от последствий урагана обратились за медицинской помощью.

«В настоящий момент за медицинской помощью обратилось более 50 пострадавших, среди них есть дети. Обращения продолжаются. 11 пострадавших с летальным исходом», - сообщили в департаменте.

Также начали поступать сведения о пострадавших в Московской области. Два человека, в том числе 11-летняя девочка, погибли, пострадали ещё двое детей.

«11-летняя жительница посёлка Кратово Раменского района получила травмы на Октябрьской улице в результате падения на неё дерева, поваленного сильным порывом ветра. От полученных травм она скончалась на месте. В деревне Путилково Красногорского района сорванным сильным порывом ветра листом металлического профиля забора травмировало 57-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте», — говорится в сообщении представителя Главного следственного управления СК России по Московской области Елены Фокиной.

В Одинцово 12-летний мальчик получил травму на Можайском шоссе, в посёлке Томилино Люберецкого района был травмирован 8-летний ребёнок, сообщает RT.

До этого самым разрушительным в истории наблюдений был ураган в ночь на 21 июня 1998 года, жертвами которого стали девять человек, 165 пострадали. Скорость ветра в столице тогда достигала 20 м/с. Несколько тысяч деревьев было повалено, освещение нарушено почти на 200 улицах. В 1904 году во время урагана также погибли не менее девяти человек.