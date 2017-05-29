Первый в России IT-город Иннополис обошелся бюджету в 20 млрд рублей

На создание первого в России IT-города Иннополиса в Татарстане уже потрачено 20 млрд рублей из госбюджета, сообщает РБК.

Иннополис создается как центр притяжения лучших программистов со всей России, которые разрабатывают «собственные продукты и технологии» и привлекают инвесторов, следует из официальной презентации министерства информатизации Татарстана от 2011 года.

Идея строительства в 40 км от Казани первого в России IT-города, по официальной версии, родилась у главы Татарстана Рустама Минниханова и министра информатизации республики Николая Никифорова (с мая 2012 года занимает пост министра связи России) в июле 2010 года после совещания у президента Дмитрия Медведева. Уже в октябре в ежегодном послании Госсовету республики Минниханов обозначил концепцию «города будущего»: «Живи, учись, работай и отдыхай».

К июню 2015 года в Иннополисе открылись университет, медицинский и спортивный центры, детский сад, школа, IT-лицей, появились кампус, жилые дома, заработал технопарк и прибыли первые резиденты в ОЭЗ.

К концу 2020 года население Иннополиса вырастет до 24,5 тыс. человек, указано в генеральном плане развития. «Пока иннополисян (так называют себя местные жители) в 12 раз меньше, поэтому город больше напоминает кадры из фантастических фильмов о жизни на Земле после исчезновения людей: современные новехонькие здания, но встретить на улице человека или проезжающую машину — большая удача», - пишет издание.

Общая стоимость контрактов на строительство Иннополиса превышает 21,5 млрд рублей, проанализировал РБК данные сайта госзакупок.

«По плану наша Кремниевая долина должна содержать себя сама, но пока на ней зарабатывают люди, близкие к главе Татарстана и министру связи», - пишет РБК на основе проведенного исследования.

Напомним, проверка Минкомсвязи, проведенная Счетной палатой, показала, что в декабре 2012 года ведомство допустило нецелевое расходование 1,7 млрд рублей.

По данным Счетной палаты, 26 декабря 2012 года Минкомсвязи перечислило выделенные казанскому наукограду Иннополис средства другой компании с аналогичным названием. В акте СП утверждается, что бюджетные средства в размере 1 732 467,2 тыс. рублей, направленные на увеличение уставного капитала указанного акционерного общества, были использованы не по целевому назначению.