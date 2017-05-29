В Иннополисе пройдет шестой «Летний кампус» на тему «Предпринимательство: от идеи к успеху»

С 7 по 20 июля в городе Иннополис под Казанью пройдет ежегодный шестой «Летний кампус Президентской академии». Это международный образовательный проект для лучших студентов российских и зарубежных вузов.

На кампусе по традиции выступят ректор Президентской академии Владимир Мау, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, ведущие российские и зарубежные ученые, представители бизнеса, высокопоставленные чиновники.

В прошлые годы перед участниками кампуса выступили первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Игорь Шувалов, заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, министр РФ по делам открытого правительства Михаил Абызов, министр связи м массовых коммуникаций Николай Никифоров, спикер Госдумы Сергей Нарышкин, старший вице-президент The Coca Cola Company Клайд Таггл, глава Постоянного представительства Международного валютного фонда в РФ Габриель Ди Белла, президент Сбербанка Герман Греф, управляющий партнер EY по России Александр Ивлев, председатель Наблюдательного совета Банка «ФК Открытие» Рубен Аганбегян, президент Boeing в России Сергей Кравченко, глава МВФ в России Бикас Джоши и многие другие.

Тема «Летнего кампуса» этого года - «Предпринимательство: от идеи к успеху».