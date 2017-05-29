Кудрин допустил рост пенсий на 30% при условии повышения пенсионного возраста

Размер пенсии в России может вырасти за шесть лет на 30% при условии повышения пенсионного возраста, заявил председатель совета Центра стратегических разработок, экс-глава Минфина Алексей Кудрин в эфире «Россия 24»

«По нашему плану в течение шести лет мы бы хотели, чтобы пенсия стала на 30% больше, чем сегодня, то есть на треть. Но трудно собрать такие ресурсы, поэтому нужны реформы, в том числе повышение пенсионного возраста. Лучше на два-три года дольше поработать, но затем иметь более высокую пенсию. Пенсионеры многие говорят, что на это согласились», — сказал Кудрин, выступая в программе «В рабочий полдень».

Средний размер назначенной пенсии в России, по данным Росстата, в марте 2017 года вырос в номинальном выражении на 3,8%, до 12 890 рублей.