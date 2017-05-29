Вдова Вороненкова рассказала о похищении его водителя накануне убийства

Водитель экс-депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова был похищен в Белоруссии накануне убийства политика, рассказала жена Вороненкова Мария Максакова в интервью телеканалу Zik.

По словам Максаковой, водитель через Белоруссию ехал на Украину. В городе Гомель его остановили на блокпосте и увезли в Брянскую область, где допрашивали 12 часов, не давая ни есть, ни спать.

После допроса водителя отпустили и он приехал в Киев как раз в день убийства Дениса Вороненкова. Максакова заявила, что готова назвать имена участников похищения.

Напомним, Вороненков был застрелен 23 марта 2017 года в центре Киева. Его убийца, Павел Паршов, ранее служил в батальоне «Донбасс» на востоке Украины. Он был убит ответными выстрелами охранника Вороненкова.