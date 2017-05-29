КНДР запустила ракету малой дальности

В КНДР запустили баллистическую ракету малой дальности типа «Скад», сообщает Associated Press.

По данным военных Южной Кореи и правительства Японии, запуск был осуществлен вблизи прибрежного города Вонсан. Ракета пролетела около 450 км и упала в районе исключительной морской экономической зоны Японии.

Факт запуска ракеты подтвердило Тихоокеанское командование США. Отмечается, что ракета находились в воздухе шесть минут, данный запуск «не был связан с межконтинентальной баллистической ракетой».