Молдавия объявила персонами нон грата пятерых российских дипломатов

Молдавия объявила пятерых российских дипломатов персонами нон грата, сообщает TАСС.

По данным агентства, об этом заявили журналистам в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции республики. Имена дипработников не называют.

В свою очередь посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин подтвердил получение документа.

«Мы получили соответствующий документ, изучаем его. Пока ничего не будем комментировать», - прокомментировал решение властей Молдавии Мухаметшин.

Напомним, 1 марта стало известно, что правительство Молдавии отзывает посла Молдавии в России Дмитрия Брагиша на заседание правительства. Позднее СМИ сообщили, что Брагиш был отозван в связи с противостоянием между президентом страны Игорем Додоном, объявившим приоритетом налаживание отношений с РФ, и правительством, которое позиционирует себя как проевропейское.