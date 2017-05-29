МИД Черногории обвинил Россию во вмешательстве во внутреннюю политику

Министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия «активно вмешивалась во внутренние дела» страны, сообщает РИА Новости.

По мнению Дармановича, таким вмешательством является стремление помешать Черногории вступить в НАТО: «Наше членство в Североатлантическом альянсе не направлено против кого бы то ни было, в том числе против России. Но разумеется, мы не можем согласиться с тем, что кто-то третий решает, где нам быть».

При этом министр напомнил, что хотя у Черногории «есть экономические отношения с Москвой», она не является главным торговым партнером страны: «У нас много туристов из России, а российские инвестиции в нашу экономику показали себя неэффективными».

Заявление Дармановича прокомментировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее мнению, обвинения в адрес России – попытка оправдать вступление в НАТО перед жителями Черногории, которые «не загорелись идеей» присоединиться к альянсу: «Именно поэтому и референдум проведен не был. Официоз побоялся показать истинные цифры, демонстрирующие волю черногорцев».