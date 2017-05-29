Дополнительные доходы российского бюджета потратят на силовые структуры

Дополнительные доходы бюджета правительство направит, в основном, силовым структурам, при этом затраты на эти ведомства в несколько раз превысят расходы на здравоохранение и образование, сообщает РБК. По мнению экспертов издания, такая диспропорция отражает предвыборную стратегию Кремля.

Всего Минфин РФ предложил увеличить расходы бюджета на несколько государственных программ и ведомств на 361,8 млрд рублей.

Одну из самых значительных сумм Минфин выделит на госпрограмму «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности», которую курирует Министерство внутренних дел. Ведомство получит дополнительно 11,4 млрд рублей, большая часть которых пойдет в зарплатный фонд руководящего состава: 7,3 млрд рублей получат сотрудники «в сфере управления органами внутренних дел и обеспечения подготовки кадров».

При этом зарплатный фонд «полевым» сотрудникам МВД будет урезан: на денежное довольствие людям, «осуществляющим оперативно-служебную деятельность», пойдет на 8,9 млрд рублей меньше, чем предполагалось. Никаких масштабных сокращений в МВД не проводилось, рядовые полицейские увольняются сами из-за небольшой зарплаты и тяжелых условий, рассказал изданию руководитель профсоюза московской полиции Михаил Пашкин.

Как сообщил изданию ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете Кирилл Титаев, в силовых структурах выстроена неэффективная система управления: «В СКР на каждого следователя приходится один руководитель или координатор. В МВД ситуация чуть получше: на двух «земельных» работников — один координирующий, управляющий или обслуживающий». Поэтому перераспределение денег от рядовых работников к руководящим — «регулярная и печальная тенденция», считает эксперт.

Дополнительные 2,8 млрд рублей будут выделены для Генпрокуратуры. Они пойдут на материально-техническое обеспечение надзорного ведомства и обслуживание и развитие защищенной сети передачи данных — по 1,5 млрд и 1,1 млрд рублей соответственно. Всего в 2017 году ведомство получит 64,2 млрд рублей.

В исходном законе о бюджете на 2017 год на правоохранительную деятельность и национальную безопасность было отведено 1,9 трлн рублей, что составляет около 11% от общего объема бюджетных расходов.

Минздрав России получит дополнительно лишь 1,8 млрд рублей на программу «Развитие здравоохранения» , которые пойдут на ремонт и закупку оборудования для исследовательских институтов. На зарплату сотрудникам различных подведомственных структур Минздрава и Роспотребнадзора предусмотрено только 35,4 млн рублей. При этом работникам территориальных управлений Роспотребнадзора зарплату снизят на 10,1 млн рублей.

Минобрнауки дополнительно получит 1,3 млрд рублей на программу «Развитие образования». Это в два раза больше, чем Минфин собирался дать ведомству изначально.

Программу «Социальная поддержка граждан» Минфин собирается урезать на 392,7 млн рублей. Правительство запланировало снизить пособия по беременности, родам и для семей погибших военнослужащих, а также компенсации для граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС и т.д. Причина — уточнение численности получателей.

Такое распределение бюджетных средств отражает приоритеты Кремля, полагает профессор кафедры сравнительной политологии НИУ ВШЭ Николай Петров. Это связано с уже идущей президентской кампанией, когда любые вложения в социальную сферу будут менее заметны, но могут вызвать рост аппетитов и требование еще больше усилить финансирование. «А полиция может быть использована и для демонстрации борьбы с коррупцией, которая всегда хороша перед выборами, и для обеспечения безопасности власти в случае массовых протестов. Это финансовый маневр, вызванный политической необходимостью и пониманием, как лучше потратить эти деньги перед выборами», — полагает Петров.

Увеличение расходов связано с ростом доходов России в 2017 году: за счет в том числе более высоких цен на нефть государство получит 14,7 трлн рублей, а не 13,5 трлн рублей, как предполагал Минфин в конце 2016 года при подготовке закона о бюджете. Но бюджет останется дефицитным: расходы составят 16,6 трлн рублей. Такая информация содержится в пояснительной записке к поправкам в бюджет на 2017–2019 годы.