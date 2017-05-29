НАТО снова призвало Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии

Парламентская ассамблея НАТО приняла декларацию, в которой обратилась к России с призывом вывести своих военных из Абхазии и Южной Осетии, а также отозвать признание этих республик независимыми государствами, сообщает РБК.

«Российская Федерация должна выполнить международные обязательства, взятые в отношении Грузии», — говорится в тексте декларации, опубликованном на сайте Парламентской ассамблеи.

В ней также отмечается, что Парламентская ассамблея поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии и подтверждает политику «открытых дверей».

Авторы декларации подчеркнули необходимость углубить процесс интеграции с Грузией для создания условий предоставления ей программы действий по членству в НАТО.

Напомним, что НАТО уже обращалось к руководству РФ с подобным призывом. В июле 2016 года на саммите Североатлантического альянса, который проходит в Варшаве, по итогам заседания комиссии НАТО-Грузия принято совместное заявление, в котором содержался обращенный к России призыв «изменить свое решение о признании Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами и вывести свои вооруженные силы с территории Грузии»..

В принятом тогда заявлении отмечалось, что подписанные РФ с Абхазией и Южной Осетией договоры о союзничестве и стратегическом партнерстве «направлены против суверенитета и территориальной целостности Грузии и грубо противоречат нормам международного права, принципам ОБСЕ и взятым Россией на себя международным обязательствам».