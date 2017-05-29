Навальный рассказал о первых заработках Усманова

Оппозиционер Алексей Навальный, создатель Фонда по борьбе с коррупцией, опубликовал в своем блоге ответ на видеообращения бизнесмена Алишера Усманова.

Напомним, миллиардер опубликовал две видеозаписи в ответ на обвинения Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального в причастности к схемам с «тайной империей» российского премьера. В видеозаписях Усманов обвинил Навального во лжи и потребовал извинений, а фразу предпринимателя «Тьфу на вас» стали активно цитировать в интернете и СМИ.

В ответ Навальный пишет: «Дело в том, что Алишер Бурханович рассказывает нам свою историю с середины. Делает он это очень зря, потому что в первых сериях было все самое интересное». Речь идет о том, «как Усманов заработал свои первые деньги».

Навальный утверждает, что Усманов был одним из акционеров, а позднее и вице-президентом британской компании Middlesex Holding, которая являлась основателем инвестиционной компании «Интерфин» с долей 40%.

В 1995 году британская организация купила учрежденный Усмановым офшор с эксклюзивными правами на экспорт и дистрибуцию продукции Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК). Затем Middlesex начала скупать горнометаллургические активы. Усманов начал работать в «Газпроминвестхолдинге», инвестиционной «дочке» «Газпрома», и скупил для него оставшиеся доли в ОЭМК и Лебединском ГОК. Эти активы затем были сосредоточены в «Газметалле», а впоследствии 48% «Газметалла» проданы «Интерфину» за 72 млн долларов, пишет Навальный.