Послу России в Черногории вручили ноту протеста

Министерство иностранных дел Черногории вручило ноту протеста послу Российской Федерации в Черногории Сергею Грицаю, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Черногории.

В сообщении отмечается: «В связи с задержанием депутата Миодрага Вуковича посол России Сергей Грицай вызван в МИД, там ему вручена нота протеста. Также было указано на неприемлемое отношение соответствующих российских органов, незаконное задержание депутата, в ходе которого ему не были предоставлены элементарные условия, несмотря на его слабое здоровье».

Речь идет о задержании в московском аэропорту Домодедово депутата правящей в Черногории Демократической партии социалистов Миодрага Вуковича и выдворении из России.

В ноте протеста указывается на «неприемлемое отношение к дипломату Черногории в России, которой первоначально запретили вступить в контакт с депутатом».