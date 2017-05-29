Кремль не владеет полной информацией об обысках в офисах «Яндекса» на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не обладает всей полнотой информации о проходящих в офисах компании «Яндекс» в Киеве и Одессе обысках, сообщает RT.

«Мы ещё всё-таки не обладаем полной информацией — сначала нужно понять, с чем это связано, что это за следственные или проверочные действия. Мы пока этого не знаем. Поэтому я не могу что-то более детально вам ответить», — цитирует Пескова издание.

Ранее 29 мая появились сообщения о проверках Службы безопасности Украины в офисах компании «Яндекс» в Киеве и Одессе. Официальный представитель СБУ Елена Гитлянская уточнила, что обыски проводят в рамках уголовного дела о госизмене.