Возле берегов Новой Гвинеи найдены два самолета Второй мировой войны

Исследователи из команды Project Recover обнаружили обломки двух американских бомбардировщиков B-25, которые считались пропавшими без вести в ходе боев 1942 – 1945 года на острове Новая Гвинея. О находке рассказывается на сайте Института океанографии имени Скриппса (Scripps Institution of Oceanography). В Project Recover участвуют археологи, океанологи и волонтеры, которые сочетают архивные изыскания и подводные археологические работы, чтобы найти следы американских военнослужащих, пропавших в годы войны. Проект действует с 2012 года.

Как говорит исполнительный директор Project Recover Кэти О'Коннелл (Katy O’Connell) из Университета штата Дэлавер, обнаружить на дне моря самолет времен войны непросто. Обычно такие самолеты попадали на дно уже сильно поврежденными или же разрушались при ударе. После пребывания в море в течение десятилетий они покрыты кораллами и другими морскими организмами, поэтому неопытный наблюдатель даже не заподозрит, что на этом участке дна лежат обломки самолета.

Оба бомбардировщика были найдены в территориальных водах Папуа – Новой Гвинеи. Один из них был найден в ходе обследования примерно десяти квадратных километров дна. О другом самолете, который находится на дне бухты Маданг, было давно известно местным жителям, натыкавшимся на обломки, но археологи исследовали его впервые. Удалось установить, что бомбардировщик был сбит японцами, и пятеро членов его экипажа спаслись и попали в плен, а шестой до сих пор числится пропавшим без вести.

Исследователи также собирают устные рассказы о годах войны, которые местные жители слышали от своих отцов и дедов. В ходе этой работы удалось установить несколько воинских захоронений, а также узнать о еще одном сбитом американском самолете, который упал не в море, а на суше.

Информацию о своих находках исследователи передают управлению министерства обороны США по учету военнопленных и пропавших без вести (Defense POW/MIA Accounting Agency), которое занимается возвратом в США и захоронением останков погибших и поисками ныне живущих членов их семей. На данный момент насчитывается 73 тысячи военнослужащих США пропавших без вести во Второй мировой войне.