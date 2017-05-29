Античная баня найдена на крикетном поле

На крикетном поле Иденсайд в городе Карлайл, принадлежащем одноименному крикетному клубу, который играет в первой лиге Северного Ланкашира и Камбрии, были обнаружены руины бани времен римского владычества в Британии.

Из-за разливов реки Иден поле часто подвержено затоплениям. Значительные наводнения случались там в 2005 и 2009 годах. Теперь клуб решил выстроить на поле новый, защищенный от паводков павильон, но, согласно британскому законодательству, строительству должно было предшествовать археологическое обследование местности. Вызванные археологи из компании Wardell Armstrong не рассчитывали найти что-то существенное, но неожиданно обнаружили остатки нескольких помещений римской бани, с терракотовыми водопроводными трубами, гипокаустом – системой отопления, где нагретый воздух подавался в специальные каналы под полом, с неповрежденными полами, а также фрагменты керамики, монеты, наконечники стрел и другие древние артефакты.

Историки говорят, что это была военная баня, принадлежавшая кавалерийской воинской части Ala Petriana, которое несло службу по охране Адрианова вала. Ala Petriana базировалась в самой крупной крепости на валу, которая называлась Укселодунум (Uxelodunum), или Петриана, и располагалась на территории городка Стэнвикс (ныне район города Карлайл). Это была отборная воинская часть, кавалеристы, служившие там, получили за ратные подвиги римское гражданство. И, хотя служить им приходилось на самой окраине империи, в их распоряжении были все удобства, положенные элите римской армии.

Технический директор Wardell Armstrong Фрэнк Геко (Frank Giecco) рассказывает: «До сих пор мы не знали, где находилась баня крепости. Очевидное, что она помещалась у реки. Здесь есть почерневшие участки, вероятно, где у них были печи для сжигания дров, чтобы греть воду. Здесь было тысяча человек, служивших в престижной Ala Petriana, и им платили больше, чем другим солдатам, дислоцированным здесь. Баня была очень важной частью жизни для кавалеристов, в том числе и местом для азартных игр, поэтому мы нашли много потерянных монет».

Примечательной находкой оказался фрагмент камня с вырезанным посвящением Юлии Домне (ум. в 271 году), матери императора Каракаллы. В 208 году она сопровождала своего мужа императора Септимия Севера во время военного похода в Британию. Но в 211 году император умер в Эборакуме (современный Йорк), и императорами стали его сыновья Каракалла и Гета. В том же году воины Каракаллы убили Гету.

Раскопки были проведены в течение последних нескольких недель. В прошедшую пятницу место раскопок и находки были открыты для посещения публикой, а археологи рассказали о результатах работы. Теперь артефакты отправлены на исследования, а остатки строений закрыты защитным покрытием. Крикетный клуб и городской совет намерены обсудить, каким образом в будущем можно будет сделать на этом месте постоянную экспозицию. Глава совета Колин Гловер признается, что давно мечтал, чтобы в городе нашли римский археологический памятник достойный того, чтобы показать его общественности.