Путину доложили о задержании читавшего стихи ребенка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину доложили о задержании девятилетнего мальчика, который читал стихи на Арбате в Москве, сообщает РИА Новости.

Песков отметил: «Разумеется, во всех дайджестах сообщения, и в электронных ресурсах эта информация, конечно, содержится. Но в этом случае не требуется никаких отдельных докладов, это все-таки не вопрос президента».

При этом Песков подчеркнул, что случившееся относится исключительно к компетенции правоохранительных органов: «Это не столько вопрос президентской повестки дня, это вопрос к правоохранительным органам».

Напомним, ранее руководство столичной полиции начало проверку по факту задержания мальчика, которого увезли в отделение после чтения стихов в центре Москвы. Отец ребенка заявил, что его супруга и сын гуляли в районе Арбата. На улице Воздвиженка мальчик стал декламировать прохожим фрагменты из «Гамлета» Уильяма Шекспира. В это время неподалеку от него находилась его мачеха. При этом полицейские заявили ему, что забрали ребенка за попрошайничество, а затем – что ребенок находился без сопровождения родителей.

Вслед за этим стало известно, что на мачеху ребенка составили протокол о неподчинении требованиям сотрудников правоохранительных органов, поскольку женщина пыталась помешать полицейским увезти мальчика в ОВД.