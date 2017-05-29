29 мая 2017, 14:08
В офисах «Яндекса» на Украине начались обыски
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в офисах «Яндекса» в Киеве и Одессе, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу компании.
В компании рассказали: «К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию». При этом о причине обысков в компании не знают.
Официальный представитель СБУ Елена Гитлянская уточнила, что обыски в офисах «Яндекса» проводят в рамках уголовного дела о госизмене, сообщает «Интерфакс».
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