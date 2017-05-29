Рейтинг Путина достиг исторического максимума

Электоральный рейтинг действующего президента РФ Владимира Путина достиг исторического максимума. Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 82% избирателей, которые точно придут на выборы, проголосовали бы за его кандидатуру, сообщает «Дождь» со ссылкой на данные социологического опроса, проведенного «Левада-центром».

Из всех опрошенных респондентов 63% проголосовали бы за Путина, 6% — за Владимира Жириновского, 3% — за Геннадия Зюганова, 2% — за Алексея Навального. При этом по 9% опрошенных заявили, что не пришли бы на выборы или не знают, придут ли они. Еще 5% ответили, что пришли бы, но не знают, за кого голосовать.

Из респондентов, которые точно намерены придти на выборы, 82% проголосовали бы за Путина, 6% — за Жириновского, 4% — за Зюганова и 2% — за Навального.

Это максимальный результат за всю историю, отмечают социологи. За год до прошлых выборов, в которых принимал участие Путин, его электоральный рейтинг был 68%, а накануне выборов 2008 года — 43%.

Согласно данным последнего опроса «Левады», 66% опрошенных ответили, что хотели бы видеть Путина на посту президента после 2018 года. Еще 20% не хотели бы этого, 14% затруднились ответить. При этом 56% уверены, что до 2018 года не может появиться политика, способного заменить Путина на посту президента. Что такой политик может появиться, верят 26% респондентов, еще 18% затруднились ответить.

Президентские выборы пройдут в марте 2018 года. О своем намерении баллотироваться уже объявили оппозиционер Алексей Навальный, лидеры ЛДПР и «Яблока» Владимир Жириновский и Григорий Явлинский.

Официально президент еще не заявил о начале своей президентской кампании. 23 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о возможности участия Владимира Путина в новых выборах в качестве самовыдвиженца, а не от партии «Единая Россия», заявил об отсутствии работы по этому вопросу до начала предвыборной кампании. Ранее в этот день некоторые СМИ сообщили, что вариант самовыдвижения Владимира Путина на новых президентских выборах обсуждается во внутриполитическом блоке администрации президента.