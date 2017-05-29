Для экс-директора Библиотеки украинской литературы попросили пять лет условно

Гособвинение попросило судью Мещанского суда Москвы назначить бывшему директору Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной наказание в виде пяти лет лишения свободы условно по делу об экстремизме и растрате средств учреждения, сообщает «Интерфакс».

На предыдущем заседании защита Шариной ходатайствовала перед судом о возврате дела в прокуратуру, как по формальным основаниям, так и в связи с допущенными следствием по делу нарушениями, однако суд в этом отказал.

Наталья Шарина возглавляла библиотеку в 2007-2015 годах. В октябре 2015 года она была задержана по подозрению в распространении экстремистской литературы. По данным следствия, поводом для возбуждения дела стало распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского, которое было признано судом экстремистским материалом и запрещено к использованию. Позднее список признанных экстремистскими и запрещенных в РФ материалов, которые, по мнению следствия, распространяла Шарина, вырос почти до двух десятков изданий.

В апреле 2016 года ей было предъявлено еще одно обвинение - в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). По версии следствия, Шарина в 2011-2013 годах расходовала предназначенные для выплаты юристам библиотеки средства на свою защиту по первому уголовному делу об экстремизме, которое впоследствии было закрыто в 2013 году. Позднее ей было предъявлено обвинение еще в одном эпизоде растраты - на этот раз в крупном размере (ч.3 ст.160 УК РФ).

По версии обвинения, директор библиотеки «нарушая законодательство, организовала получение платежных поручений с расчетного счета департамента финансов города Москвы на расчетной счет московской коллегии адвокатов общей суммой 297 тысяч рублей», а также совершила растрату на сумму 3,2 млн рублей, устроив по документам на работу знакомых ее юриста, обеспечив их зарплатой и страховкой. Таким образом, Шарина, как считает следствие, нанесла ущерб в 3,5 млн рублей.

Она была заключена под домашний арест. В начале февраля защита Шариной обратилась в Страсбургский суд с жалобой на условия ее домашнего ареста.