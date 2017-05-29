Шойгу рассказала о работе над законом о деятельности психологов

В рамках межфакультетской рабочей группы в МГУ идет инициированная МЧС разработка законопроекта, который определит сферу ответственности профессиональных психологов, рассказала «Известиям» директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России кандидат психологических наук Юлия Шойгу.

В документе будут прописаны требования к квалификации специалистов, а также сформулированы права их клиентов.

По словам Шойгу, ​ определение прав и обязанностей клиента, обращающегося за психологической помощью, является важной задачей, которую должен решить новый законопроект. «Сейчас единственная защита клиента — профессиональная ответственность специалиста. Нет ограничивающих факторов по использованию методов помощи, нет ограничений по нераспространению информации о клиенте», — отметила глава Центра психологической помощи МЧС.

Кроме того, законопроект закрепит определенные требования к квалификации психологов, например образование не ниже высшего. «Нельзя работать психологом, окончив двухмесячные курсы», — уверена Шойгу. Также необходимо решить вопрос о сертификации профессиональных психологов для того, чтобы позволить профессиональному сообществу принимать в свои ряды новых специалистов.

Законопроект также призван определить границы и сферу деятельности, поскольку сейчас на рынке психологической помощи распространены услуги сомнительного происхождения — экстрасенсорика, магия, парапсихология, которые никакого отношения к психологии не имеют.

«Очерчивание сферы деятельности психолога, а значит и его возможностей, очень важно. Чтобы человек понимал, чего он может ждать от специалиста-психолога и чего нет, какие предложения психолога должны насторожить», — считает Юлия Шойгу.

Предполагается, что основные положения документа будут готовы уже к осени. Его обсуждение с участием профессионального сообщества планируется в октябре, во время съезда Российского психологического общества. После этого законопроект отправят в Минздрав на экспертизу.​