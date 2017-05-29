Экс-глава Удмуртии признался в получении взяток

Бывший губернатор Удмуртии Александр Соловьев признал свою вину по нескольким эпизодам получения взяток, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, речь идет не о всех 140 млн рублей, получение которых Соловьеву инкриминирует СКР, а лишь по нескольким эпизодам. Адвокаты, нанятые дочерью бывшего чиновника, полагают, что это признание могло быть получено под давлением следствия. Назначенный государством защитник утверждает, что Александр Соловьев сотрудничает со следствием добровольно.

Адвокаты Ирина Пикалева и Сергей Ларионов рассказали изданию, что договор на защиту Александра Соловьева был заключен с ними 4 апреля дочерью экс-губернатора Евгенией Сирик на следующий день после задержания ее отца.

«Однако следователь Роман Мухачев фактически проигнорировал данное решение, введя в дело адвоката по назначению Алексея Ульянова. Именно он участвовал в оформлении протокола задержания экс-губернатора в Москве и предъявлении тому обвинения. А для представления интересов Александра Соловьева в Басманном суде, где рассматривалось ходатайство о его аресте, судом был назначен другой адвокат — Галина Гамбург»,— сообщила изданию Пикалева.

К участию в деле адвокатов Пикалеву и Ларионова не допускали. Представить интересы клиента они смогли лишь однажды — в апелляционной инстанции Мосгорсуда, где 24-26 апреля рассматривалась жалоба адвоката Ларионова на арест экс-губернатора. Сам Ларионов, выступавший в режиме видеоконференции, не стал возражать против их участия в деле, как и представления в дальнейшем его интересов.

Однако в ходе дальнейшего заседания представитель СКР приобщил к делу заявление Александра Соловьева об отказе от услуг новых защитников.

«Для окончательного прояснения позиции клиента нам необходимо с ним встретиться,— заявил «Ъ» господин Ларионов.— Но сотрудники СИЗО в допуске к подзащитному отказывают, требуя на это разрешение следователя Романа Мухачева, которое он не дает. А это противоречит действующему законодательству».

Защитники также считают, что экс-губернатору не предоставили возможность позвонить из СИЗО домой, чтобы лично обозначить свою позицию по поводу защиты.

По версии следствия, в 2014–2016 годах Соловьев получил от организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй в Удмуртской Республике, взятки в на общую сумму более 140 млн рублей. 4 апреля 2017 года находившийся в должности главы Удмуртии Соловьев был задержан и этапирован в Москву. В тот же день указом президента РФ он был отправлен в отставку «в связи с утратой доверия».