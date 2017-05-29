СМИ сообщили о забастовке строителей космодрома «Восточный» из-за долгов по зарплате

Строители космодрома «Восточный» начали забастовку из-за невыплаты зарплаты, сообщает «Новая газета» со ссылкой на одного из работников строительного управления СУ-701, которое является субподрядчиком «Дальспецстроя».

«Зарплату не платят с января, а командировочные в СУ-701 — с апреля 2016 года. Сначала обещали заплатить в феврале, потом откладывали на следующий день. А в апреле сказали: не хотите, не работайте. Распишитесь в пустых ведомостях, потому что надо бумаги отправить. Никто не расписывается, конечно», — сказал работник по имени Юрий.

По его словам, основная часть сотрудников уволилась, а некоторым рабочим не продлили договоры.

«Начальники сразу поувольнялись, в других конторах работают, а мы сидим и ждем. Деваться некуда: семьи голодные, у кого-то кредиты», — добавил Юрий.

Руководство компании, по его словам, пообещало выплатить зарплату до 31 мая. По мнению сотрудников, это обещание было сделано, «скорее всего, потому, что у нас сейчас находится какое-то начальство, 30 мая они улетят, а потом опять будут обещания».

Юрий отметил, что на прошлой неделе сотрудники написали порядка 140 жалоб по поводу невыплаты зарплат. Кроме того, они обращались в суд, но даже после его решения деньги им не выплатили. Сотрудники СУ-701 работают на всех объектах космодрома «Восточный», они также строят город Циолковский, сообщает «Новая газета».

Космодром «Восточный» начали строить в 2011 году недалеко от поселка Углегорск Амурской области. В ходе проведения работ были заведены десятки уголовных дел, в основном касающихся коррупции. Строители неоднократно жаловались на задержки и невыплаты зарплат.

В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин принял решение упразднить подведомственное Министерству обороны Федеральное агентство по специальному строительству (Спецстрой). Поводом для ликвидации стали многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству ФГУПов. В частности, космодром «Восточный» строили более 250 компаний, многие из которых не обладали ни необходимыми компетенциями, ни оборудованием, ни специалистами.

В начале марта 2017 года стало известно, что сотрудникам «Тихоокеанской мостостроительной компании», которая возводила космодром Восточный, выплачены все долги по зарплате. Речь шла о сумме около 285 миллионов рублей, накопившейся с апреля 2015 года.