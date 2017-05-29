Евросоюз продлил санкции против правительства Сирии

Европейский союз продлил санкции в отношении правительства Сирии на один год, до 1 июля 2018 года, передает RT.

Согласно документу, опубликованному на сайте Совета Европы, в санкционный список добавили трех министров сирийского правительства, а также обновили информацию по некоторым лицам, уже входящим в перечень.

В ноябре 2016 года ЕС ввел санкции в отношении 17 министров и руководителя Центробанка Сирии.

6 мая текущего года США также объявили о продлении на год санкций против праевросоюзвительства Сирии.