29 мая 2017, 13:01
Евросоюз продлил санкции против правительства Сирии
Европейский союз продлил санкции в отношении правительства Сирии на один год, до 1 июля 2018 года, передает RT.
Согласно документу, опубликованному на сайте Совета Европы, в санкционный список добавили трех министров сирийского правительства, а также обновили информацию по некоторым лицам, уже входящим в перечень.
В ноябре 2016 года ЕС ввел санкции в отношении 17 министров и руководителя Центробанка Сирии.
6 мая текущего года США также объявили о продлении на год санкций против праевросоюзвительства Сирии.
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