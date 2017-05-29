СМИ сообщили о намерении США возобновить переговоры с Россией по Украине

В администрации президента США Дональда Трампа планируют перезапустить переговоры с Россией по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Инициативой занимается госсекретарь США Рекс Тиллерсон, пишет The Washington Post со ссылкой на официальных лиц США и экспертов.

Источники издания сообщают, что Тиллерсон планирует назначить спецпосланника от Госдепартамента для перезапуска переговоров по Украине, который будет вести переговоры напрямую с помощником президента России Владиславом Сурковым. В администрации Барака Обамы Вашингтон на таких переговорах представляла помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

Газета отмечает, что возобновление переговоров может осложнить расследование «российского вмешательства» в президентские выборы в США.

Кроме того, запущен «межведомственный процесс» по выработке новой стратегии, в котором участвует аппарат вице-президента США Майкла Пенса.