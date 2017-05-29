29 мая 2017, 17:47
Число жертв урагана в Москве выросло до шести человек
Жертвами урагана, обрушившегося на столичный регион, стали по меньшей мере шесть человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.
Иванова отметила: «В результате ураганного ветра на северо-востоке, юго-западе и востоке Москвы произошло падение деревьев на проходящих мимо жителей. От полученных травм на месте происшествия погибло пять человек. Кроме того, в этот же день в результате сильного порыва ветра была повреждена конструкция остановки на Кировоградской улице. Пожилой мужчина … скончался на месте».
Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, за медицинской помощью после урагана обратились более 40 человек.
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