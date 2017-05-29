СМИ сообщили об 11 жертвах урагана в Москве

Число человек, погибших в Москве от последствий урагана, выросло до 11, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«По состоянию на 17:30, поступили сведения об 11 случаях смерти граждан в Москве», - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о шести жертвах урагана. Пятеро погибли в результате падения деревьев, еще один пожилой мужчина скончался на месте из-за повреждения конструкции остановки на Кировоградской улице.