29 мая 2017, 18:28
СМИ сообщили об 11 жертвах урагана в Москве
Число человек, погибших в Москве от последствий урагана, выросло до 11, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«По состоянию на 17:30, поступили сведения об 11 случаях смерти граждан в Москве», - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о шести жертвах урагана. Пятеро погибли в результате падения деревьев, еще один пожилой мужчина скончался на месте из-за повреждения конструкции остановки на Кировоградской улице.
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