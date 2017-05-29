На столичный регион обрушился ураган

На столичный регион обрушился настоящий ураган - в Москве бушует гроза, а порывы ветра достигают 18 метров в секунду. В городе объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает life.ru.

Горожане сообщают в соцсетях о множестве поваленных деревьев и о разрушениях в городе и области.

Сообщается, что в Дмитровском районе Московской области в деревне Зверково дерево упало на автобус. В момент происшествия в транспортном средстве находились пассажиры, есть пострадавшие. В Одинцовском районе, по данным издания, зафиксированы два случая падения деревьев на детей. На востоке Москвы дерево упало на девушку. Ее состояние оценивается как крайне тяжёлое.

В аэропорту Внуково сильный порыв ветра сорвал железную кровлю с крыши одной из построек. ​На Зубовском бульваре около музея Москвы часть ограждения упала на припаркованный рядом автомобиль.

По прогнозам столичного метеобюро, ураган может продлиться до вечера и принести до трети от месячной нормы осадков, сообщает РИА Новости.