Усманов решил наградить авторов лучших пародий на видеообращения к Навальному

Российский бизнесмен Алишер Усманов, опубликовавший два видеообращения к оппозиционеру Алексею Навальному, написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что наградит авторов лучших пародий на его видео.

Усманов отметил: «Я очень ценю шутки и юмор и рад, что вызвал своими видео появление стикеров, карикатур, пародий, видео роликов и мемов. <…> и раз в неделю буду премировать автора наиболее удачного, на мой субъективный вкус, творения таким же устройством, на которое снял свое первое видео - iPhone 7Plus и футболкой с мемом и моим автографом))».

Напомним, миллиардер опубликовал две видеозаписи в ответ на обвинения Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального в причастности к схемам с «тайной империей» российского премьера. В видеозаписях Усманов обвинил Навального во лжи и потребовал извинений, а фразу предпринимателя «Тьфу на вас» стали активно цитировать в интернете и СМИ.