Макрон и Путин обсудили Сирию, Украину и чеченских геев

В Версальском дворце состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, сообщается на сайте Кремля. После беседы в узком составе российско-французские переговоры продолжились в формате рабочего завтрака.

В ходе беседы обсуждалась ситуация на Украине, в Сирии, борьба с терроризмом, ядерная проблема на Корейском полуострове и пути ее решения, а также ситуация с сексменьшинствами в Чечне.

На пресс-конференции по итогам переговоров французский лидер заявил, что не хочет введения новых санкций против России, которые будут в случае эскалации ситуации на Украине. Он также выразил уверенность в необходимости скорейшего проведения переговоров в нормандском формате, передает РИА Новости.

В свою очередь российский президент заявил, что санкции против России никак не помогут улучшению ситуации на Украине.

Макрон заявил, что без диалога с Россией работать по важнейшим вопросам нельзя. Также он подчеркнул, что Франция заинтересована в интенсификации сотрудничества с Россией. «Что касается двухсторонних отношений, я хотел бы, чтобы мы продолжали эти отношения и интенсифицировали их», — сказал Макрон.

В ходе обсуждения ситуации с секс-меньшинствами в Чечне президенты договорились организовать франко-российский форум гражданского общества и совместно отслеживать ситуацию с ЛГБТ в России.