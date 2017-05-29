Эксперты назвали предполагаемых создателей вируса WannaCry

Эксперты американской компании Flashpoint, которая занимается кибербезопасностью, полагают, что создателями вируса-вымогателя WannaCry, который заразил компьютерные системы в 150 странах, скорее всего являются жители Гонконга, юга Китая, Сингапура или Тайваня, сообщается на сайте компании.

По мнению специалистов, автор вируса-вымогателя, который размещает сообщения с требованием «выкупа» на экранах зараженных компьютеров, «является носителем южного диалекта китайского языка». Эксперты проанализировали допущенные в тексте ошибки и сделали вывод, что создатель кода владеет английским языком, однако он не является его родным, а использованные в тексте термины чаще всего используется в Южном Китае, Гонконге, Тайване и Сингапуре.

Эксперты полагают, что текст требования выкупа изначально был написан на китайском языке, после чего переведен на английский с помощью Google Translate, причем не исключают, что создатели вредоносного программного обеспечения использовали Google Translate для того, чтобы запутать следы.

Напомним, по данным Европола, вирус WannaCry заразил более 200 тысяч компьютеров в 150 странах мира. Устройства блокируются баннером с требованием заплатить за восстановление системы 300 или 600 долларов в биткойнах, в противном случае создатель вируса грозил удалить файлы компьютера в течение трех суток.