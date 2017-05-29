СБУ обвинила «Яндекс» в незаконной передаче личных данных украинцев в Россию

Служба безопасности Украины заявила, что менеджмент «Яндекса» незаконно собирал и передавал в Россию персональные данные украинцев. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

«Правоохранители установили, что менеджмент компании незаконно собирал, копил и передавал в Россию персональные данные украинских граждан. В частности, личные данные, род занятий, образ жизни, места жительства, работы, досуга, источники и размеры доходов, номера телефонов, электронные адреса и аккаунты в социальных сетях», — говорится в сообщении.

«Информация «передавалась специальным службам РФ для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в нашей стране в ущерб суверенитету Украины, территориальной целостности и неприкосновенности», - утверждают в СБУ.

Ранее 29 мая появились сообщения о проверках Службы безопасности Украины в офисах компании «Яндекс» в Киеве и Одессе. Официальный представитель СБУ Елена Гитлянская уточнила, что обыски проводят в рамках уголовного дела о госизмене.