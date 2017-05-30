В ЦФО на 31 мая объявлен «желтый» уровень опасности из-за ухудшения погоды

В Центральном федеральном округе на среду, 31 мая, объявлен «желтый» уровень опасности в связи с потенциально опасной погодой, сообщает Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В регионах округа ожидаются грозы, а в Московской, Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях еще и заморозки.

Исключением являются только Калужская и Тульская области, где опасных погодных явлений не ожидается.