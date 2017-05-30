30 мая 2017, 16:27
В ЦФО на 31 мая объявлен «желтый» уровень опасности из-за ухудшения погоды
В Центральном федеральном округе на среду, 31 мая, объявлен «желтый» уровень опасности в связи с потенциально опасной погодой, сообщает Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В регионах округа ожидаются грозы, а в Московской, Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях еще и заморозки.
Исключением являются только Калужская и Тульская области, где опасных погодных явлений не ожидается.
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