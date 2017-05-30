Глава Крыма оштрафован за вывозку мусора к домам чиновников

Глава Крыма Сергей Аксенов оказался оштрафован за организацию вывоза мусора под ворота двух чиновников, которые отвечают за уборку территорий. Об этом сообщает «Крыминформ».

«Докладываю: меня оштрафовали! Инспектор штраф выписал, все как положено!» — сказал Аксенов в ходе заседания совета министров региона в Судаке.

По данным ТАСС, чиновник согласился со штрафом, но сумму его не назвал.

Отметим, что ранее министерство экологии и природных ресурсов Крыма выгрузило мусор под ворота главы администрации Просторненского сельского поселения Джанкойского района Владимира Маниленко и под двери кабинета замглавы администрации Белогорска Вячеслава Курбанова, так как на территории этих муниципалитетов длительное время не ликвидировали большие свалки отходов.