В СКР назвали вероятной причиной крушения Ан-26 в Саратовской области отказ двигателя

Одна из версий катастрофы самолета Ан-26 в Саратовской области связана с возможным отказом двигателей. Военным следственным отделом Следственного комитета РФ по Саратовскому гарнизону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним), сообщает пресс-служба СКР.

«По версии следствия, сегодня, сегодня в 6:40 при посадке на аэродром учебной авиационной базы города Балашова Краснодарского высшего авиационного училища с высоты 200 метров на землю упал самолет Ан-26. По предварительным данным, это могло произойти в связи с отказом одного из двигателей», - говорится в сообщении.

Нештатная ситуация произошла во время учебного полета Ан-26. Военные пояснили, что при заходе на посадку Ан-26 совершил жесткую посадку и загорелся. На борту находился экипаж в составе четырех летчиков и одного курсанта. «Последний от полученных повреждений скончался, остальные члены экипажа с различными телесными повреждениями, в том числе, тяжелыми, эвакуированы в военный госпиталь», - говорится в пресс-релизе.

На место происшествия вылетела специальная комиссия Минобороны РФ.

Ан-26 - военно-транспортный самолет. Предназначен для перевозки боевой техники и войск, а также для десантирования парашютным и посадочным способом. Длина самолета - 24 метра. Размах крыла - 29 метров. Масса с полной загрузкой - 24 тонны. Максимальная скорость самолета - 500 км/ч.