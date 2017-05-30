Россия обжалует решение ЕСПЧ о выплатах по искам после выборов 2011 года

Россия заявила о несогласии с решением Европейского суда по правам человека, которое вынесено по делу о нарушениях во время выборов депутатов Госдумы в декабре 2011 года. Об этом сообщается на сайте Минюста России.

«Минюст России выражает несогласие с выводами ЕСПЧ о якобы имевших место нарушениях и исходит из того, что выборы в депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга и Государственной думы проходили в строгом соответствии с законодательством, что подтверждено выводами национальных судебных инстанций», — заявили в министерстве.

Теперь министерство намерено в течение трех месяцев подготовить позицию Москвы , чтобы обжаловать решение в Страсбургском суде.

Отметим, ЕСПЧ обязал Россию выплатить 38 тысяч евро компенсаций по жалобам четырех истцов на нарушения прав во время выборов депутатов Госдумы в декабре 2011 года.