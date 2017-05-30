Отозвано предупреждение о возможной приостановке чартеров в Анталью

Росавиация отозвала предупреждение о возможном ограничении чартеров в турецкую Анталью, таким образом полностью сняв возможность введения ограничений по всем турецким направлениям, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из чартерных авиакомпаний.

«Нами получено подтверждение о том, что отозвана возможность введения всяких ограничений на чартеры в Турцию, включая направление Антальи, которое было оставлено ранее», - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на источники сообщалось, что российские авиационные власти отменили предупреждение о возможном ограничении чартеров на турецкие курорты, оставив такую возможность только для Антальи.

В начале апреля Росавиация предупредила российские авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи «со сложной внутриполитической ситуацией» в этой стране. И хотя ни один из перевозчиков не отказался от полетов в Турцию, вскоре туроператоры сообщили о снижении продаж туров в эту страну на треть. В конце апреля спрос на отдых в Турции начал восстанавливаться.