Кадыров пригласил Меркель и Макрона в Чечню из-за ситуации вокруг геев

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону с предложением посетить республику. Об этом он написал в своем канале в Telegram.

Глава региона призвал политиков «не руководствоваться ложной информацией», а посетить республику «в поисках истины», видимо, чтобы понять, как складывается ситуация с преследованием людей нетрадиционной ориентации.

При этом сам Кадыров не уточняет, о какой именно «ложной информации» идет речь. В конце своего обращения он процитировал отрывок из пьесы «Горе от ума» Александра Грибоедова, отметив, что в ней содержится ответ «европейским лидерам и всем сочувствующим им, а также отстаивающим интересы не своей страны».

Отметим, что и Меркель, и Макрон во время недавних встреч с президентом РФ Владимиром Путиным затрагивали вопрос преследования геев в Чечне. Меркель попросила Путина использовать свое влияние для разрешения ситуации, а Макрон заявил о договоренности с лидером РФ о мониторинге ситуации.