Путин заявил об отсутствии доказательств применения химоружия Асадом

Президент Владимир Путин заявил в интервью газете Le Figaro, что доказательств применения армией президента Сирии Башара Асада химоружия в провинции Идлиб нет. Отрывки из интервью Путина, которое выйдет 31 мая, публикует Reuters.

«Согласно известной нам информации, нет никаких доказательств применения химоружия Асадом. Мы уверены, что он этого не делал», — считает российский президент.

По мнению Путина, продолжение бездоказательной дискуссии об использовании химоружия армией Сирии является «средством убеждения мирового сообщества в необходимости продолжения оказания давления на Асада посредством санкций».