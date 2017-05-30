Чудновец заявила о намерении баллотироваться в губернаторы

Осужденная за репост в соцсети воспитательница Евгения Чудновец заявила о намерении заняться политикой и принять участие в выборах губернатора Свердловской области, которые состоятся в сентябре, сообщает Znak.com.

«У меня есть такое желание, на самом деле. Ведь это, с одной стороны, так интересно, с другой — так сложно. Но почему бы и нет? Мне очень интересно поучаствовать», — рассказала она журналистам.

Пока у Евгении Чудновец нет программы. Ответить на вопрос, какая партия могла бы поддержать ее на выборах, она также затруднилась, сообщает издание.

В декабре 2016 года Чудновец, работавшую воспитательницей детского сада, признали виновной в распространении детской порнографии и приговорили к шести месяцам колонии. Поводом для этого стал перепост в соцсетях видеоролика, в котором вожатые лагеря издевались над ребенком — по словам женщины, он был сделан, чтобы привлечь внимание к ситуации. Позже апелляционная инстанция снизила срок заключение на один месяц. Весной 2017 года приговор был отменен, в марте воспитатель вышла на свободу.

После выхода из колонии Чудновец сообщила о создании правозащитного проекта ПЦЧЕ, но уже в начале мая СМИ распространили скриншот поста Чудновец на странице в Facebook о том, что она берет тайм-аут в правозащитной деятельности. «Я плохой правозащитник, глупая женщина, хамка и неблагодарная. Православнутая и с короной на голове. Мне очень жаль, но я пока не могу помогать людям, ресурсов внутренних не осталось и желания. Продолжайте без меня!» — цитировал пост «АиФ Урал», однако позже запись была скрыта или удалена.

Ранее свою кандидатуру на пост губернатора Свердловской области также выдвинул мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он баллотируется от партии «Яблоко».