СМИ сообщили о наличии у России «унизительной» информации о Трампе

Российские чиновники во время кампании по выборам президента США обсуждали потенциально «унизительную» информацию о Дональде Трампе и его коллегах, с помощью которой планировалось повлиять на выборы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке США.

По словам одного из источников, русские обсуждали информацию финансового характера, а основная дискуссия шла о том, как с ее помощью повлиять на окружение Трампа.

При этом разведка допускает, что информация, которой обменивались российские чиновники, «могла быть преувеличена или даже выдумана» в рамках кампании по дезинформации.

Ни один из собеседников CNN не смог назвать имен каких-либо конкретных людей из окружения Трампа, на которых русские собирались повлиять. Согласно разведданным, в разговорах все имена были зашифрованы, но было понятно, что речь идет о членах команды Трампа.

На прошлой неделе газета The New York Times сообщала, что в ходе президентской избирательной кампании в США высокопоставленные сотрудники российских спецслужб совместно с российскими чиновниками обсуждали, как повлиять на Дональда Трампа через его советников. В частности, в перехваченных американской разведкой разговорах речь шла о Поле Манафорте, который в то время руководил кампанией Трампа, и Майкле Флинне, который тогда консультировал будущего президента.

«Это очередная серия ложных и непроверенных заявлений, сделанных анонимными источниками, чтобы очернить президента», — приводит CNN комментарий представителя Белого дома (перевод РБК). Собеседник подчеркнул, что проверки доходов президента за последние десять лет показали, что у него нет никаких подозрительных финансовых связей.