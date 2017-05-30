Фигурант дела о теракте в Петербурге получил бомбу от смертника Джалилова

Фигурант дела о теракте в метро Санкт-Петербурга Ибрагимжон Эрматов сообщил следствию, что найденное у него дома при обыске взрывное устройство ему передал террорист-смертник Акбаржон Джалилов, передает РИА Новости.

«Прошу приобщить показания Ибрагима Эрматова, в которых тот сообщил, что взрывное устройство ему на хранение передал Джалилов», — сказал следователь в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство о продлении ареста фигурантам дела.

На данный момент по уголовному делу о теракте в Санкт-Петербурге проходят 10 человек. Пятерым фигурантам - уроженцам Киргизии братьям Анзору и Акраму Азимовым, Бахраму Эргашеву, Ибрагимжону Эрматову и Махамадюсуфу Мирзаалимову уже предъявлены обвинения по статье о терроризме. Также они обвиняются в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств.

По данным следствия, Эрматов хранил бомбу, аналогичную той, которую Джалилов 3 апреля оставил в вестибюле станции метро «Площадь Восстания» перед тем, как взорвать себя в вагоне. Это взрывное устройство удалось вовремя обнаружить и обезвредить.

Ибрагимжон Эрматов был задержан 11 мая. 12 мая он был арестован судом. На заседании Эрматов отказался признавать себя причастным к взрыву в Петербурге.

В результате теракта в метро Санкт-Петербурга погибли 16 человек, включая самого террориста-смертника.