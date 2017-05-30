Володин сделал внука Примакова своим советником по международным вопросам

Внук экс-премьера РФ Евгения Примакова стал на общественных началах советником спикера Госдумы по международным вопросам и гуманитарным проектам, передает РИА Новости.

«Евгений Александрович Примаков стал советником председателя Госдумы на общественных началах по международным вопросам и гуманитарным проектам», — сообщили в управлении ГД по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Дед нового советника спикера Госдумы Евгений Максимович Примаков скончался 26 июня 2015 года в возрасте 85 лет. Востоковед по образованию, в разные годы он возглавлял Институт востоковедения Академии наук СССР, был директором академического Института мировой экономики и международных отношений. С января 1996 года по сентябрь 1998 года был министром иностранных дел России. С сентября 1998 года по май 1999 года Примаков занимал пост председателя правительства Российской Федерации.

Именно Примаков познакомил Володина с президентом России Владимиром Путиным. «Когда в 2001 году Евгений Максимович Примаков знакомил меня с президентом, он дал мне наказ: только не подводи этого человека. Я всегда этого придерживаюсь», — заявил Володин журналистам в августе 2016 года.