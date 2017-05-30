Епископ Нектарий объяснил пранкерам появление у него внедорожника

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий рассказал пранкерам, каким образом он стал владельцем джипа Toyota Land Cruiser с мотором V8, пишет «Газета.ру».

Ранее СМИ сообщили, что священнослужитель получил этот внедорожник в дар. После того, как такой подарок вызвал интерес со стороны СМИ, Нектарию позвонили пранкеры, которым он рассказал, что для получения Toyota Land Cruiser он предварительно сдал в трейд-ин свой подержанный автомобиль Nissan Pathfinder. Запись беседы появилась на YouTube.

«Средства на приобретение новой машины мне подарил генеральный директор АО «Агроград» Павел Царев. Причем он взял у меня мою машину старую, которая находилась в сломанном состоянии, и в трейд-ин ее сдал. Поэтому покупка составила не 6 млн, как они говорят, а всего было добавлено 3 млн рублей», – сказал Нектарий.

Отметим, что в столичных автосалонах 3 млн рублей стоит абсолютно новый автомобиль Nissan Pathfinder в топовой комплектации.

По словам епископа, Land Cruiser покупался не для него лично, а для всей епархии. При этом оформлен внедорожник на священнослужителя, поскольку епархии пришлось бы выплачивать большие налоги на внедорожник.

«Орловские новости» опубликовали материал под заголовком «У орловского монаха нашли Land Cruiser за 6 млн рублей. В митрополии заявили, что это подарок», в которой расказали о дорогой машине, принадлежащей Епископу Ливенскому и Малоархангельскому Нектарию (Николаю Селезневу). После этого издание сообщило о поступившем в редакцию письме священнослужителя, который назвал публикацию «подрывом нравственных устоев» и пригрозил «Орловским новостям» иском об оскорблении чувств верующих в случае отказа удалить заметку.

Секретарь епархиального архиерея Ливенской епархии отец Александр в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в свою очередь заявил, что письмо, которое Нектарий якобы отправил в редакцию «Орловских новостей» с требованием удалить статью о его внедорожнике Land Cruiser V8, является подделкой.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский уже заявил, что журналисты не имели права писать о дорогом автомобиле, который подарили епископу Нектарию. В своем комментарии губернатор, в том числе, сказал фразу «Бог не фраер».