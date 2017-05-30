Молдавия объяснила высылку дипломатов РФ

Пятеро российских дипломатов были объявлены персонами нон грата в Молдавии после получения властями страны некоей информации от спецслужб. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Павел Филип, передает Publika.



«Они были объявлены персонами нон грата на основе информации, которую мы получили от спецслужб. Это все, что я могу сказать к этому моменту. Я не могу сообщить все причины, которые были предоставлены спецслужбами», — отметил Филип.

Премьер страны пояснил, что не может назвать имена дипломатов.

В МИД РФ уже пообещали Молдавии адекватный ответ на высылку дипломатов. «Это - грубая провокация, удар по тем силам в Молдавии во главе с президентом Игорем Додоном, которые реально выступают за нормализацию и оздоровление двусторонних отношений с Россией», - сказал замминистра иностранных дел Григорий Карасин, отмечают «Ведомости».