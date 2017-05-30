Кабмин не поддержал частичную декриминализацию статьи УК о возбуждении ненависти

Правительство России не поддержало законопроект о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса (УК) в части возбуждения ненависти или вражды в СМИ или интернете, сочтя его необоснованным и противоречивым, сообщает ТАСС.

Автор законопроекта депутат Госдумы, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев предлагает декриминализировать первую часть статьи 282 УК РФ, которая предусматривает наказание за возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства, если эти действия совершены публично, в СМИ или в интернете. Разработанный в феврале законопроект был отправлен на отзыв в Верховный суд и правительство России.

В марте было получено «абстрактное», по словам Журавлева, заключение ВС, в котором суд, в частности, указывал на недостаточное обоснование необходимости предлагаемых изменений.

В отзыве кабмина говорится, что введение в УК статьи 282 «является реализацией конституционного принципа, гарантирующего равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, отношения к религии и не допускающего пропаганду и агитацию, нарушающих это равенство».

«Вместе с тем пояснительная записка к законопроекту не содержит обоснования необходимости вносимых изменений, более того, носит противоречивый характер. Приводятся статистические данные, свидетельствующие о тенденции роста таких преступлений», - говорится в документе. Кроме того, обе инстанции указали автору, что внесение изменений в УК и КоАП осуществляется отдельными федеральными законами.

Комментируя заключение правительства, Журавлев согласился с тем, что приведенная в пояснительной записке статистика говорит об увеличении числа преступлений по 282 УК РФ, но связал это «с возможным репрессивным уклоном статьи». По его словам, статья «используется правоохранительными органами и судами для преследования лиц, состав преступлений которых зачастую составляет репост или перепечатку текста другого пользователя с указанием на автора.

Журавлев намерен доработать законопроект после консультаций с профильными комитетами Госдумы и экспертами.

Действующая сейчас часть 1 статьи 282 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы. Часть 2 данной статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы за возбуждение ненависти или вражды, унижение человека или группы лиц по признаку расы, пола, религии и т. д., если эти действия совершены с применением насилия или с угрозой его применения, с использованием служебного положения либо организованной группой.

Журавлев предлагает перевести часть 1 статьи 282 из УК в Кодекс об административных правонарушениях. За пропаганду ненависти или вражды публично, в СМИ или в интернете он предлагает наказывать штрафом от 10 до 20 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 100 часов или заключать под административный арест на срок до 15 суток.