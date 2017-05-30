Путин обвинил страны Запада в выдумывании «мифических российских угроз»

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не несет никаких угроз для Запада, он сам придумывает их себе и сам же пугается, передает «Интерфакс».

«Не нужно ничего нагнетать, не нужно придумывать мифические российские угрозы, гибридные войны и так далее. Сами напридумывали, а потом сами себя пугаете, и на этой основе формулируете перспективу политики. Нет у такой политики никаких перспектив», - заявил российский президент в интервью французской газете Le Figaro.

По словам Путина, у России и НАТО есть перспективы сотрудничества по всем направлениям, в том числе по вопросам безопасности.

«Главная проблема в области безопасности сегодня - терроризм. В Европе взрывают, в Париже взрывают, в России взрывают, в России взрывают, на Ближнем Востоке идет война. Вот о чем надо думать, а мы все рассуждаем о том, какие угрозы Россия создает», - добавил российский лидер.